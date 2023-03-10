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В Казахстане стали искать айтишников и маркетологов с навыками работы с ChatGPT
С февраля 2023 года в вакансиях казахстанских работодателей на сервисе по поиску работы hh.kz начали появляться требования по работе с ChatGPT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компания HeadHunter Казахстан.
В основном это вакансии с возможностью удалённой работы. Соискателям предлагаются разные направления – копирайтинг, маркетинг, а также разработка.
В обязанности таких вакансий входят: редактура статей, написанных нейросетью ChatGPT; поиск новых лидов и их привлечение с использованием ChatGPT; умение правильно описывать промпты для ChatGPT и т.д.
"Разнообразие таких вакансий в будущем будет только увеличиваться, но это не краткосрочная перспектива. В ближайшее время умение работать с ChatGPT будет востребовано только в ограниченном перечне специализаций и не будет выходить за рамки областей маркетинга и IT", - отметили в HeadHunter Казахстан.
Ранее корреспондент BaigeNews.kz проверил знания нейросети о Казахстане, спросил о целях её существования и узнал, может ли ChatGPT заменить человека.
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