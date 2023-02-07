Казахстан граничит с Кустанаем, Байконур - самый большой город в стране. Интервью с нейросетью ChatGPT

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Если раньше о существовании нейросетей знал лишь узкий круг специалистов, занимающийся их разработкой и обучением, то сейчас о них говорят все и везде. Изначально нейросети могли лишь помогать людям, немного упрощать их работу, но уже сегодня способности искусственного интеллекта шагнули значительно дальше. Например, они могут рисовать полноценные картины в разных жанрах и с уровнем детализации, недоступным простому художнику. Нейросети пишут дипломные работы, статьи, книги, даже снимают полноценные сериалы.

Особенно популярна нейросеть ChatGPT. Она доступная любому желающему. Специалисты шутят, что в будущем эта система заменит представителей многих профессий. Как и в каждой шутке, в этой тоже есть доля правды.

Дизайнеры и художники уже недовольны тем, что их кропотливый труд обесценивается сгенерированной за несколько минут картинкой. Учителя в США бьют тревогу, утверждая, что многие школьники и студенты используют нейросети для написания эссе и домашних работ.

ChatGPT недавно успешно прошёл тестовые задания компании Google на должность инженера-программиста. Эксперимент провели в ходе тестирования нескольких чат-ботов с искусственным интеллектом, которые Google организует внутри компании. По итогу ChatGPT может претендовать на должность инженера третьего уровня с вознаграждением примерно в 183 000 долларов в год.

Нейросеть может упростить и работу слуг правосудия. Судья в Колумбии использовал чат-бот ChatGPT для вынесения приговора. Это первый приговор в Колумбии, при вынесении которого использовался искусственный интеллект.

"Понимая беспокойство многих, моё решение является полностью личным, частным и автономным. Но искусственный интеллект помогает выстроить цепочку текстов, что помогает вынести приговор и принять решение", — рассказал судья Хуан Падилья.

Политики также не чураются помощи новых технологий. Например, премьер-министр Кыргызстана произнёс недавно в Алматы речь, которую написала нейросеть - всё та же ChatGPT.

"По прогнозам аналитиков, smart-машины, запрограммированные рассуждать и думать, как человек, в ближайшем будущем приведут к революции в области образования, здравоохранения и многих других. Буквально недавно была новость, что британские учёные с помощью ИИ смогли найти потенциальное лекарство от рака печени. В сфере здравоохранения алгоритмы искусственного интеллекта помогут в ранней диагностике заболеваний, планировании лечения и создании лекарств. ChatGPT уже успешно сдаёт экзамены, проходит онлайн-собеседования и устраивается на работу. Да что там говорить, моё сегодняшнее выступление частично сгенерировано с помощью этого искусственного интеллекта. Всё это открывает новые перспективы", - отметил Акылбек Жапаров.

Сфер применения подобных решений очень много. С каждым новым продуктом этот список становится шире. Корреспондент BaigeNews.kz взял интервью у нейросети, проверил её знания о Казахстане, спросил о целях её существования и узнал, может ли ChatGPT заменить человека.

- Расскажи о себе. Что ты умеешь?

- Я ChatGPT, компьютерная программа, обученная OpenAI генерировать тексты на основе большого количества текстовых данных. Моя специализация - ответы на вопросы и генерация текстов в различных тематиках. Мои знания остановлены на 2021 году. Я умею отвечать на вопросы на различные темы, включая историю, географию, науку, технологии, разные культуры и так далее. Также я умею генерировать тексты на основе заданной информации и шаблонов. Я работаю на основе машинного обучения и могу предсказывать вероятные ответы на вопросы, основываясь на анализе большого количества текстовых данных.

- Что такое нейросеть?

- Нейронные сети (neural networks) - это математические модели, используемые для анализа и классификации данных. Они эмулируют структуру и функционирование мозга человека, используя узлы (нейроны) и связи (синапсы) для передачи информации.

- В каких сферах ты можешь нам помочь?

- Я могу применяться в различных сферах, включая:

Образование: Я могу использоваться в качестве инструмента для помощи ученикам и студентам в их учёбе. Коммерция: Я могу использоваться для улучшения клиентской поддержки, анализа данных и автоматизации бизнес-процессов. Медицина: Я могу использоваться для поддержки врачей в практической работе, в том числе для диагностики и назначения лечения. Маркетинг: Я могу помочь в анализе рынка и потребительской аудитории, а также в создании и распространении рекламных кампаний. Искусственный интеллект: Я являюсь примером применения ИИ в решении различных задач.

Это далеко не полный список возможных применений.



- Представителей каких профессий ты можешь заменить?

- Я могу заменять работу различных профессионалов, включая:

Консультантов: отвечать на вопросы и предоставлять информацию в различных областях, таких как бизнес, юриспруденция, медицина и так далее. Врачей: могу диагностировать заболевания и предлагать возможные варианты лечения. Переводчиков: могу переводить тексты и диалоги на разные языки. Специалистов клиентской поддержки: общаться с клиентами и предоставлять информацию о продуктах и услугах. Редакторов: могу проверять и исправлять орфографию и грамматику в текстах. Исследователей: могу собирать и анализировать данные в различных областях, таких как наука, история и технологии.

Однако следует отметить, что я не могу полностью заменить всех профессионалов, поскольку многие задачи требуют человеческого вмешательства, эмоциональных или креативных навыков.

- Чем заниматься людям, если ты отберёшь нашу работу?

- Можешь ли ты создать произведение искусства? Нарисовать картинку, написать книгу, сочинить музыку?

- Да, AI может создавать произведения искусства, используя технологии, такие как генеративные модели искусственного интеллекта. Они могут нарисовать картины, написать стихи или прозу и сочинить музыку, используя информацию, которую они получили во время обучения. Тем не менее, эти произведения могут не иметь эмоциональной глубины или творческой индивидуальности, что характерны для человеческих произведений искусства.

- Какой самый странный вопрос тебе задавали?

- Я - AI модель, у меня нет эмоций и способности оценивать, какой вопрос является странным. Однако я получаю много вопросов, которые можно считать странными или неожиданными, например: "Если бы коты могли говорить, что бы они сказали?" или "Какое число между 0 и 1?" или "Может ли космический корабль путешествовать во времени?". Это показывает, что люди часто задают вопросы, которые выходят за рамки обычных реалий и пределов знаний.

- Хм, так чтобы сказали коты, если бы они умели говорить? - Это теоретический вопрос, и нет конкретного ответа. Однако можно предположить, что коты, возможно, сказали бы о своих потребностях в еде, внимании и комфорте, а также о своих желаниях и эмоциях. Но это все лишь гипотеза, и никак не может быть подтверждено.

- Что ты знаешь о Казахстане?

- Расскажи подробнее про столицу Казахстана. Почему ты назвал её Жана?



