В Казахстане стали больше тратить на исследовательские работы

Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выросли на 41,9%, составив 172,5 млрд тенге в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Годом ранее объем затрат на НИОКР составлял 121,1 млрд тенге

"Больше всех затрат на НИОКР за 2023 год зарегистрированы в городах Алматы (77,2 млрд тг) и Астана (36,6 млрд тг). Значительные объемы также зафиксированы в Мангистауской (13,5 млрд тг), Восточно-Казахстанской (8,2 млрд тг) и Карагандинской (7,8 млрд тг) областях.



В разрезе областей наук наибольшие внутренние затраты на НИОКР пришлись на инженерные разработки и технологии – 59,4 млрд тг, на естественные науки – 58,8 млрд тг и сельскохозяйственные науки – 20,1 млрд тг", - говорится в сообщении.

По ученой академической степени численность работников осуществлявших НИОКР в 2023 году составила 25,4 тыс. человек — на 13,4% больше по сравнению с 2022 годом. Из них 55% – женщины.