В Казахстане средний размер совокупной пенсии составил 120 923 тенге

В Казахстане средний размер совокупной пенсии на 1 августа 2023 года составил 120 923 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,9 трлн тенге. По состоянию на 1 августа 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 301 тыс. человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 августа 2023 года составил 120 923 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 092 тенге, базовой пенсии – 37 831 тенге", - говорится в сообщении ведомства.

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 924,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 590,6 млрд тенге, солидарной пенсии –1 трлн 333,9 млрд тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.