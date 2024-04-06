В Казахстане создадут свою версию Chat GPT

Казахстан разрабатывает собственную нейросеть по аналогии с ChatGPT. Об этом заявил генеральный директор центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Kazinform".

Он отметил, что из-за нехватки токенов (единица учета, выполняющая функцию "заменителя ценных бумаг" в цифровом мире — прим.) популярный на сегодняшний день ChatGPT не может полноценно генерировать тексты и отвечать корректно на казахском языке.

"Чтобы ChatGPT полноценно говорил и правильно отвечал, нужно порядка 13 миллиардов токенов. На сегодня сам ChatGPT насчитывает всего порядка 1,5 миллиарда токенов, что в 10 раз меньше, потому что корпус открытых данных, которые есть в мире, всего насчитывает столько данных. Большая задача сегодня состоит в том, чтобы разработать отечественную версию с нашими библиотеками, с произведениями, с учетом менталитета казахстанского и так далее", — сказал Рустем Бигари на брифинге в СЦК.

По его словам, отечественную модель ChatGPT представят казахстанцам к концу 2024 года. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана окажет поддержку разработчикам и бизнесменам.

Сумму, необходимую для создания казахстанского ChatGPT, спикер не назвал.