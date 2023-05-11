В Казахстане сотни краснокнижных птиц выпустили в дикую природу

Фото: министерство экологии и природных ресурсов РК

Краснокнижные птицы дрофы-красотки выпущены в дикую природу в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.



Отмечается, чт ежегодно в рамках программы по восстановлению популяции дрофы-красотки в Казахстане в естественную среду обитания выпускаются птенцы дрофы-красотки, выведенные в местных питомниках и в ОАЭ.

"В текущем году данные работы начались 26 апреля. На сегодняшний день в дикую природу Жетысуской области выпущены 720 особей дрофы-красотки. Из них в питомнике ОАЭ выведены 450 особей, в Туркестанской области — 270", — сообщили в Минэкологии.