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  • В Казахстане сотни краснокнижных птиц выпустили в дикую природу
министерство экологии и природных ресурсов РК Сегодня, 02:05
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Сегодня, 02:05
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Фото: министерство экологии и природных ресурсов РК

В Казахстане сотни краснокнижных птиц выпустили в дикую природу

Краснокнижные птицы дрофы-красотки выпущены в дикую природу в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК. 
 
Отмечается, чт ежегодно в рамках программы по восстановлению популяции дрофы-красотки в Казахстане в естественную среду обитания выпускаются птенцы дрофы-красотки, выведенные в местных питомниках и в ОАЭ.

"В текущем году данные работы начались 26 апреля. На сегодняшний день в дикую природу Жетысуской области выпущены 720 особей дрофы-красотки. Из них в питомнике ОАЭ выведены 450 особей, в Туркестанской области — 270", — сообщили в Минэкологии.

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Сегодня, 02:05
113
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