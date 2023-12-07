В Казахстане сократилось количество арестованных - Глава Верховного суда

В Казахстане сократилось количество арестованных, чаще стали выносить оправдательные приговоры. Об этом сообщил председатель Верховного Суда РК Асламбек Мергалиев на проходящей научно-практической конференции в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По информации главы Верховного суда, тюремное население Казахстана сократилось.

"Ежегодно растет число обращений и удовлетворенных ими жалоб. Стало меньше арестованных. Если раньше отказывалось в санкционировании арестов всего в 8 процентов случаев, то в этом году суды уже отказали каждому четвертому ходатайству. После гуманизации законодательства доля таких уголовных наказаний уменьшилась до 32 процентов. Остальные ⅔ предусматривают альтернативные меры, не связанные с изоляцией от общества. Чаще стали выносить оправдательные приговоры. В результате, тюремное население Казахстана намного сократилось", - сказал Асламбек Мергалиев.

Он также поделился последними изменениями в упрощении судопроизводственных дел.

"Оптимизированы судебные процедуры. Снижена бюрократия в судопроизводстве. Эти и другие меры позволили Казахстану подняться в индексе Верховенства права на 65 место из 142 стран", - сказал Асламбек Мергалиев.