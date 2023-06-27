В Казахстане сократилось число детдомов

По информации комитета по охране прав детей Минпросвещения нашей страны, за последние десять лет количество детских домов и их воспитанников снизилось в 2 раза, передаёт BaigeNews.kz.



Сообщается, по поручению главы государства детские дома трансформированы в центры поддержки детей. Правительством разработаны законодательные нормы по внедрению института приемных профессиональных семей, что позволит охватить семейной заботой еще больше детей.



"Семейное устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из приоритетных направлений государственной политики. На сегодняшний день существуют 4 альтернативные формы семейного устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей: усыновление; опека (попечительство); патронат; приемная семья!", - говорится в сообщении.



В настоящее время более трёх тысяч детей воспитываются в 116 интернатных организациях. За последние десять лет свою семью нашли более семи тысяч детей.

"На сокращение детских домов способствовали результаты проводимой политики деинституционализации интернатных организаций, введение альтернативных форм семейного устройства, материальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот", – отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Кроме того, каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей, предоставляются гранты на обучение в колледжах и высших учебных заведениях, выплачивается стипендия, они имеют преимущественное право при трудоустройстве.