В Казахстане снова запретили отстрел сайгаков

В Казахстане с 10 февраля приостановили отстрел сайгаков, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BaigeNews.kz.

"С 10 февраля мы остановили процесс регулирования численности сайгаков. Было изъято 42 тысячи голов", – сказал Нысанбаев в кулуарах мажилиса в понедельник.

Отстрел завершили раньше из-за неблагоприятных погодных условий и после обсуждений с отечественными учеными и международными экспертами. Что касается дальнейшего изъятия, по словам главы минэкологии, в мае будет проведен детальный учет, исходя из этого будет принято биологическое обоснование сколько особей подлежат изъятию.