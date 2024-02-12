В Казахстане снова запретили отстрел сайгаков
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В Казахстане с 10 февраля приостановили отстрел сайгаков, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BaigeNews.kz.
"С 10 февраля мы остановили процесс регулирования численности сайгаков. Было изъято 42 тысячи голов", – сказал Нысанбаев в кулуарах мажилиса в понедельник.
Отстрел завершили раньше из-за неблагоприятных погодных условий и после обсуждений с отечественными учеными и международными экспертами. Что касается дальнейшего изъятия, по словам главы минэкологии, в мае будет проведен детальный учет, исходя из этого будет принято биологическое обоснование сколько особей подлежат изъятию.
"С учетом прошлогоднего опыта в этом году будет проведен скрупулезный детальный учет. Прогнозно можно сказать, что мы еще имеем увеличение численности приблизительно в 40 процентов, в целом численность к моменту окота составит с учетом прошлогоднего помета примерно 2,5-2,6 млн голов. Даже при пессимистичном окоте мы будем иметь в плюсе. Учитывая сегодняшнюю ситуацию с резким увеличением Уральской популяции, где пастбищная емкость не позволяет иметь такое количество, мы только на биологическом основании продолжим эту работу" - добавил министр.
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