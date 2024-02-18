В Казахстане снова растёт список закрытых из-за непогоды трасс

"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 21:00 18 февраля, введено ограничение движения транспорта на 19 автодорогах республиканского значения в 8 областях.

Область Абай

"Омск-Майкапшагай" — от границы Павлодарской области до села Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями), от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов), от села Бугаз до границы Восточно-Казахстанской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями).

Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:

"Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз" — от Аягуза до села Бугаз;

"Алматы-Усть-Каменогорск" — от границы Жетысуской области до границы ВКО;

"Таскескен-Бахты" — от села Таскескен до села Урджар;

"Усть-Каменогорск-Семей" — от города Семей до границы Восточно-Казахстанской области.

Алматинская область

"Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);

Восточно-Казахстанская область

"Омск-Майкапчагай" — от границы Абайской области до Зайсана (для всех видов). По области, по всем направлениям (для общественного

автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Жамбылская область

"Алматы- Ташкент-Термез" — от границы Алматинской области до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Область Жетысу

"Ушарал-Достык" — от станции Коктума до станции Достык (для всех видов);

"Алматы-Усть-Каменогорск" — от посёлка Ушарал до границы Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Павлодарская область

"Омск-Майкапчагай" — от села Кенжеколь до границы Абайской области (для дизельного и общественных видов автотранспорта).

Костанайская область

"Жезказган-Петропавловск" — от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов).

Область Улытау

"Жезказган-Петропавлоск" — от посёлка Улытау до границы Костанайской обл (для всех видов).

На автодорогах республиканского значения задействовано 249 единиц техники и 374 человек.