  • 18 Февраля, 22:05
  • BAIGENEWS

В Казахстане снова растёт список закрытых из-за непогоды трасс

Сегодня, 21:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 21:26
Сегодня, 21:26
78
Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 21:00  18 февраля, введено ограничение движения транспорта на 19 автодорогах республиканского значения в 8 областях.

Область Абай 

  • "Омск-Майкапшагай" —  от границы Павлодарской области до села Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями), от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов), от села Бугаз до границы Восточно-Казахстанской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями).

Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:

  • "Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз"  — от Аягуза до села Бугаз;
  • "Алматы-Усть-Каменогорск" — от границы Жетысуской области до границы ВКО;
  • "Таскескен-Бахты" — от села Таскескен до села Урджар;
  • "Усть-Каменогорск-Семей" — от города Семей до границы Восточно-Казахстанской области.

Алматинская область

  • "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);

Восточно-Казахстанская область

  • "Омск-Майкапчагай" —  от границы Абайской области до Зайсана (для всех видов). По области, по всем направлениям (для общественного
    автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Жамбылская область

  • "Алматы- Ташкент-Термез" —  от границы Алматинской области до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Область Жетысу

  • "Ушарал-Достык" —  от станции Коктума до станции Достык (для всех видов);
  • "Алматы-Усть-Каменогорск" —  от посёлка Ушарал до границы Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Павлодарская область

  • "Омск-Майкапчагай" —  от села Кенжеколь до границы Абайской области (для дизельного и общественных видов автотранспорта).

Костанайская область

  • "Жезказган-Петропавловск"  —  от границы Улытауской области  до Аркалыка (для всех видов).

Область Улытау

  • "Жезказган-Петропавлоск" —  от посёлка Улытау до границы Костанайской обл (для всех видов).

На автодорогах республиканского значения задействовано 249 единиц техники и 374 человек.

Самое читаемое

Наверх