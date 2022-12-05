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В Казахстане смогут принимать на работу без диплома
В Казахстане станет необязательным наличие диплома об образовании при приёме на работу. Вместо этого будет внедрена система сертификации - оценки навыков и компетенции. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.
"Следует признать, что сегодня наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации. Поэтому при приёме на работу большая часть работодателей выдвигает требование о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодёжи. В этой связи, разработан проект закона "О профессиональных квалификациях", который свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификации. То есть образовательные программы будут разработаны в соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми профстандартами. Будет внедрена система сертификации – оценки навыков и компетенций", - сказала министр.
Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалификации, которые необходимы на практике. Они будут предоставляться тем, кто имеет формальное, неформальное и информальное образование.
"Если сегодня преимуществом для трудоустройства является наличие диплома, то с принятием закона преимуществом станет наличие сертификата, подтверждающего навыки и компетенции работника. Для стимулирования работодателей на обучение своих работников предлагается при определении казахстанского содержания включить не только число казахстанских работников, но и долю сертифицированных работников", - добавила Тамара Дуйсенова.
Кроме того, она обратила внимание на цифровые центры занятости. Сегодня процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подача заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через электронную биржу труда.
"В текущем году 60 процентов граждан, зарегистрированных в качестве безработных, зарегистрированы посредством данного электронного режима. В этой связи в проекте кодекса предусматривается трансформация центров занятости в мобильные центры, которые будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учётом специфики областей", - заявила министр.
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