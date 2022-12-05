В Казахстане смогут принимать на работу без диплома

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В Казахстане станет необязательным наличие диплома об образовании при приёме на работу. Вместо этого будет внедрена система сертификации - оценки навыков и компетенции. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.

"Следует признать, что сегодня наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации. Поэтому при приёме на работу большая часть работодателей выдвигает требование о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодёжи. В этой связи, разработан проект закона "О профессиональных квалификациях", который свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификации. То есть образовательные программы будут разработаны в соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми профстандартами. Будет внедрена система сертификации – оценки навыков и компетенций", - сказала министр.

Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалификации, которые необходимы на практике. Они будут предоставляться тем, кто имеет формальное, неформальное и информальное образование.

"Если сегодня преимуществом для трудоустройства является наличие диплома, то с принятием закона преимуществом станет наличие сертификата, подтверждающего навыки и компетенции работника. Для стимулирования работодателей на обучение своих работников предлагается при определении казахстанского содержания включить не только число казахстанских работников, но и долю сертифицированных работников", - добавила Тамара Дуйсенова.

Кроме того, она обратила внимание на цифровые центры занятости. Сегодня процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подача заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через электронную биржу труда.