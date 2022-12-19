По данным Международного союза электросвязи, в Казахстане по сравнению с прочими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь. Так, за 2021 год расходы на мобильную связь по тарифу в РК составили лишь 1,04 процента от валового национального дохода (ВНД) на душу населения. При этом в Кыргызстане, где скорость мобильного интернета уступает РК незначительно, расходы на мобильную связь составили 3,11 процента от ВНД на душу населения.
Близкий к РК уровень расходов на мобильную связь зафиксирован в Узбекистане (1,14 процента от ВНД на душу населения) и Туркменистане (1,17 процента от ВНД на душу населения), однако в этих странах скорость мобильного интернета намного ниже, чем в РК. В Таджикистане же и скорость заметно хуже, и расходы на мобильную связь составили в 2021 году сразу 3,02 процента от ВНД на душу населения.
По тем же данным ITU, стоимость такого тарифа в месяц составляла в РК в 2021 году в среднем 6,89 доллара США, или 2,9 тысячи тенге, — это лишь 4,4 процента от всех расходов казахстанцев. Для сравнения: при этом просто непосредственно на еду, по данным "РИА Новости", у казахстанцев уходит сразу 53 процента расходов домохозяйств — это последнее место и худший показатель в Европе.
По данным Всемирного банка, ВНД на душу населения в 2021 году в РК составил 8720 долларов США по текущему курсу соответствующего периода.
Тем временем в Кыргызстане объём ВНД на душу населения в 2021 году составил 1180 долларов США, в Узбекистане — 1960 долларов США, в Таджикистане — 1150 долларов США, а по Туркменистану данные за 2021 год отсутствуют.
В целом по миру объём ВНД на душу населения за 2021 год составил 12070 долларов США.
Медианная скорость мобильного интернета в Казахстане в октябре текущего года выросла до 22,41 Мбит/с, против 19,49 Мбит/с годом ранее.
По данным Speedtest Global Index, в соседних странах Центральной Азии медианная скорость мобильного интернета значительно уступает показателям РК. Исключение составляет разве что Кыргызстан, где скорость достигла 20,92 Мбит/с (впрочем, площади стран всё же несопоставимы). Далее идут Узбекистан и Таджикистан: 15,22 Мбит/с и 8,01 Мбит/с соответственно. При этом если в Кыргызстане и Узбекистане скорость мобильного интернета выросла, то в Таджикистане — наоборот, снизилась. В Туркменистане данные по медианной скорости мобильного интернета за октябрь неизвестны, но по последним данным за май она составляла лишь 4,98 Мбит/с.
В целом по миру медианная скорость мобильного интернета за год выросла с 28,54 Мбит/с до 33,43 Мбит/с к октябрю 2022 года.