В Казахстане самая дешёвая связь и самый быстрый мобильный интернет среди всех стран Центральной Азии. Об этом сообщает Finprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Расходы на мобильную связь составляют лишь один процент от валового национального дохода на душу населения.

По данным Международного союза электросвязи, в Казахстане по сравнению с прочими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь. Так, за 2021 год расходы на мобильную связь по тарифу в РК составили лишь 1,04 процента от валового национального дохода (ВНД) на душу населения. При этом в Кыргызстане, где скорость мобильного интернета уступает РК незначительно, расходы на мобильную связь составили 3,11 процента от ВНД на душу населения.

Близкий к РК уровень расходов на мобильную связь зафиксирован в Узбекистане (1,14 процента от ВНД на душу населения) и Туркменистане (1,17 процента от ВНД на душу населения), однако в этих странах скорость мобильного интернета намного ниже, чем в РК. В Таджикистане же и скорость заметно хуже, и расходы на мобильную связь составили в 2021 году сразу 3,02 процента от ВНД на душу населения.

По тем же данным ITU, стоимость такого тарифа в месяц составляла в РК в 2021 году в среднем 6,89 доллара США, или 2,9 тысячи тенге, — это лишь 4,4 процента от всех расходов казахстанцев. Для сравнения: при этом просто непосредственно на еду, по данным "РИА Новости", у казахстанцев уходит сразу 53 процента расходов домохозяйств — это последнее место и худший показатель в Европе.

По данным Всемирного банка, ВНД на душу населения в 2021 году в РК составил 8720 долларов США по текущему курсу соответствующего периода.

Тем временем в Кыргызстане объём ВНД на душу населения в 2021 году составил 1180 долларов США, в Узбекистане — 1960 долларов США, в Таджикистане — 1150 долларов США, а по Туркменистану данные за 2021 год отсутствуют.

В целом по миру объём ВНД на душу населения за 2021 год составил 12070 долларов США.

Медианная скорость мобильного интернета в Казахстане в октябре текущего года выросла до 22,41 Мбит/с, против 19,49 Мбит/с годом ранее.

По данным Speedtest Global Index, в соседних странах Центральной Азии медианная скорость мобильного интернета значительно уступает показателям РК. Исключение составляет разве что Кыргызстан, где скорость достигла 20,92 Мбит/с (впрочем, площади стран всё же несопоставимы). Далее идут Узбекистан и Таджикистан: 15,22 Мбит/с и 8,01 Мбит/с соответственно. При этом если в Кыргызстане и Узбекистане скорость мобильного интернета выросла, то в Таджикистане — наоборот, снизилась. В Туркменистане данные по медианной скорости мобильного интернета за октябрь неизвестны, но по последним данным за май она составляла лишь 4,98 Мбит/с.

В целом по миру медианная скорость мобильного интернета за год выросла с 28,54 Мбит/с до 33,43 Мбит/с к октябрю 2022 года.