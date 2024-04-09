В Казахстане с начала паводка эвакуировано более 86 тысяч человек

Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использованием дронов, а также в некоторых регионах проводятся взрывные работы на реках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В пострадавшие регионы доставлено около 134 000 кг гуманитарной помощи.

"С начала паводка спасено и эвакуировано более 86 тысяч человек, из них 29 тысяч детей. Привлеченными воздушными судами спасено 2 823 человек, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 8 472 человек, из них 4 055 детей. В безопасное место отогнано свыше 81 тысяч сельскохозяйственных животных. На телефоны "Горячей линии" поступило 1 130 звонка, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим. На контроле находится 141 переливов автодорог, 99 размывов автодорог, из них 8 мостов и 91 дорожных полотен. На контроле 65 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов", - говорится в сообщении.

Продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ, откачка талых вод, укладка мешкотар инертными материалами, берегоукрепительные работы каналов, арычных систем, оповещение и эвакуация людей в безопасные места.

В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 365 частных жилых домов и 348 дворовых территорий. Откачано 8 млн. м3 талой воды, проведена укладка 1,2 тыс. мешкотар и 1 тыс. тонн инертного материала. Из 2 165 жилых домов и 1 753 дворовых территорий отведена вода.

В целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реках Талкарка, Жабай, Жыланды, Ишим, Колутон, Саркырама Акмолинской области, р. Акканбурлык вблизи с.Чистополье района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области.