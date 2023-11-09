В Казахстане резко возросло число трудовых протестов

За последние три года в стране резко возросла трудовая протестность. Только в 2022 году зафиксирован 15-кратный рост количества социально-трудовых конфликтов. Об этом заявил генеральный директор исследовательской компании Eurasian Center for People Management Ербол Исмаилов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Эксперт отметил, что сегодня в Казахстане меняется отраслевой критерий трудовых конфликтов. Так, если ранее забастовки проводили работники нефтедобывающей отрасли, то сейчас о несоблюдении трудовых прав заявляют работники бюджетного сектора и гиг-экономики.

"Расширяется круг требований бастующих. Если ранее речь шла, в первую очередь, о повышении заработных плат и улучшении условий труда, то в последние два года озвучивались требования национализации крупных добывающих компаний страны и введения практики учета мнения работников при назначении руководства компаний", — сказал Ербол Исмаилов.

Ещё одно требование касается справедливого вознаграждения за труд. По данным Федерации профсоюзов РК, в 2022 году разница в оплате труда топ-менеджеров и работников низового звена колебалась в коридоре от 50 до 800 раз. Также по данным Международной организации труда, Казахстан занял 107 место по уровню безработицы. Всего в рейтинг вошли 187 стран мира.

"По данным официальной статистики, к середине этого года численность рабочей силы в Казахстане составила 9,6 миллионов человек, 95,3% из которых относились к категории занятых (9,1 млн). Порядка 7 миллионов граждан работают в качестве наемных работников, что составляет треть всего населения Казахстана и три четверти от общего числа занятых в казахстанской экономике. Уровень безработицы составил 4,7%", — сообщил гендиректор ECPM.

Он проинформировал также, что в 2022 году каждый третий безработный в Казахстане был незанят из-за отсутствия любой работы. По его словам, это обстоятельство раскрывает проблему защиты трудовых прав.

Ещё один фактор, вызывающий вопросы, высокий уровень травматизма на производстве. Так, к началу текущего года зарегистрировано 1 232 несчастных случая на производстве, в результате которых пострадало 1 465 человек: из них 203 – со смертельным исходом, 897 – с тяжелым и 365 – с легким исходом. Причины тому — неудовлетворительная организация производственного процесса, нарушение правил безопасности труда, в том числе и по вине работодателей.