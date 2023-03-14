В Казахстане резко упал спрос на новых сотрудников — Минтруда

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В феврале спрос на новых сотрудников снизился на 14 процентов. Таким образом, работодатели ищут на 11,9 тысячи меньше кадров. Всего им нужно 75,4 тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

Столь же резкое снижение активности наблюдается и среди соискателей. На Электронной бирже труда опубликовано сразу на 28 процентов меньше резюме — всего 97,3 тысячи (-37,1 тысячи).

Больше всего вакансий в феврале работодатели разместили для работников без квалификации (11 тысяч), а также в сферах образования (9,6 тысячи) и медицины (7,1 тысячи). При этом 35 процентов всех вакансий в сфере медицины были размещены для медицинских сестёр/братьев (1,3 тысячи вакансий) и санитаров(-ок) общего профиля (1,1 тысячи).

"В квалификационной структуре спроса, как и в январе, в лидерах остались высококвалифицированные кадры (40 процентов всех вакансий), однако спрос на них снизился на 14 процентов (-пять тысяч). Также в феврале на 28 процентов (-шесть тысяч) снизилась активность работодателей в отношении неквалифицированного труда. При этом среди неквалифицированного труда наблюдался значительный дисбаланс — предложение превысило спрос в 2,6 раза – на 15,7 тысячи вакансий пришлось 40,5 тысячи резюме", — сообщила заместитель директора департамента стратегии АО "Центр развития трудовых ресурсов" Улпан Шегенова.

В региональном разрезе количество вакансий сократилось практически во всех регионах. При этом наибольшее снижение произошло в Туркестанской (-2,4 тысячи вакансий), Западно-Казахстанской (-1,3 тысячи вакансий) областях и городе Алматы (-1,2 тысячи вакансий).

Схожая тенденция наблюдалась и в отношении резюме — снижение количества предложений среди соискателей отметилось в 18 регионах. При этом наибольший количественный дефицит кадров сейчас в Карагандинской области (6,6 тысячи вакансий и три тысячи резюме), в городе Астане (7,7 тысячи вакансий и 4,7 тысячи резюме) и Павлодарской области (4,8 тысячи вакансий на 2,8 тысячи резюме).

В тройку самых востребованных профессий в феврале вошли медицинские сёстры/братья (2,7 тысячи вакансий), водители автомобиля (1,7 тысячи вакансий), охранники (1,3 тысячи вакансий) и бухгалтеры (1,1 тысячи вакансий).

Высокая конкуренция за рабочее место среди квалифицированного труда была характерна для животноводов (124 вакансии при 913 резюме), юристов (392 вакансии при 1127 резюме) и продавцов (635 вакансий при 1174 резюме).

Гендерная структура в феврале по сравнению с январём не изменилась — женщины чаще ищут работу (54 процентов против 46 процентов среди мужчин). По возрастным категориям наиболее активно искала работу молодёжь в возрасте от 16 до 35 лет – 52 процента или 29,8 тысячи резюме, 22 процента или 12,4 тысячи резюме — лица в возрасте 36-45 лет, тогда как доля соискателей среди лиц предпенсионного возраста составляла 10 процентов или 5,9 тысячи резюме.

Что касается заработной платы, то самые высокие оклады предлагались сетевым инженерам (в среднем от 900 тысяч тенге), заместителям начальника участка в добывающей промышленности (~898 тысяч тенге) и руководителям по испытаниям и режимной наладке оборудования (~800 тысяч тенге). В то же время наибольшую зарплату ждут соискатели, претендующие на позиции штурмана на флоте (в среднем от 1,5 миллиона тенге), инженера в обрабатывающей промышленности (~1,1 миллиона тенге), а также на позиции руководителя структурных подразделений в коммерческом секторе (~1 миллиона тенге).