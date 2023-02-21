В Казахстане резко подорожала мебель

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В 2022 году в нашей стране отмечен значительный рост цен на мебель и предметы домашнего обихода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. В четвёртом квартале прошлого года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года мебель и предметы домашнего обихода в Казахстане подорожали на 6,1 процента. В сравнении с общим уровнем инфляции по непродовольственным товарам (19,4 процента в декабре 2022 года) можно предположить, что наценка на мебель в пределах 6,1 процента не помогла компенсировать растущие затраты предприятий на производство.

Индекс промышленного производства в отрасли упал со 107,8 процента в 2021 году до 89,3 процента по итогам 2022 года (ИПП ниже 100 процентов говорит о спаде объёмов выпуска в секторе).

Главный продукт, который казахстанские компании в прошлом году делали в самом большом количестве (более 1 миллиона штук) — это стулья, кресла и другая мебель для сидения на металлокаркасе. За последний год объём производства в этой категории вырос незначительно: всего на 2,7 процента. Больше стали выпускать различной мебели для кухни (плюс 11,8 процента), комплектов для столовой и гостиной (плюс 15,8 процента). А вот с бизнес-сегментом дела обстояли хуже. За январь–декабрь 2022-го отечественные мебельные компании потеряли 38,8 процента объёмов производства деревянной офисной мебели. Почти на треть упали и показатели по выпуску деревянной мебели для спальни (кроме кроватей и шкафов).

Последние три года объём производства мебели в стоимостном выражении рос. В 2022, как и в 2020 году, это происходило в основном из-за инфляционного удорожания всех товаров. В прошлом году мебельщики произвели продукции в денежном выражении на 8,4 процента больше, чем в 2021-м. Общий объём выпуска в деньгах составил 64,7 миллиарда тенге, против 59,7 миллиарда тенге годом ранее. Это рекорд для отрасли за всю историю статистических наблюдений.

По данным на начало 2022 года в мебельной промышленности РК было зарегистрировано 1516 действующих юрлиц. К 1 января 2023 года этот показатель сократился почти на 8 процентов (минус 114 компаний), до 1402 предприятий.

Согласно данным АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry", в целом рынок мебельной продукции в РК за январь–ноябрь 2022 года превысил 458 миллионов долларов США. Наибольшую его долю занимал импорт (74,2 процента), отечественные производители обеспечили лишь четверть от всей купленной казахстанцами продукции (25,8 процента). За последний год удельный вес мебельной продукции made in Kazakhstan на домашнем рынке сократился на 3,2 п. п.

Статистика внешней торговли говорит о том, что объёмы импортных поступлений за прошлый год в натуральном выражении уменьшились на 3 процента. В страну ввезли 132,1 тысячи тонн мебели на сумму 390,8 миллиона долларов. США (впрочем, в деньгах отмечен рост на 2 процента). В структуре импорта произошли некоторые изменения. Главный поставщик мебели для Казахстана — Россия — значительно ослабил свои позиции, сократив объёмы поставок в натуральном выражении на 28,4 процента. И эту освободившуюся нишу на рынке заняли не отечественные производители, а поставщики из Беларуси и Китая. Эти страны нарастили свой импорт на 88,9 процента и 62 процента соответственно.

Хуже всего по итогам 11 месяцев 2022 года были позиции казахстанских производителей по таким категориям, как деревянная мебель для столовых и гостиных (здесь импорт перекрыл 89,3 процента спроса), а также прочая разнообразная мебель для сидения, не включённая в другие группы (импорт — 97,9 процента).

Несопоставим объём собственного выпуска с импортом также в сегменте деревянных стульев и табуретов (импорт — 86,5 процента) и мебели для торговых предприятий (импорт — 62,9 процента).

Лучше обстоят дела у отечественных производителей только в сегменте деревянной офисной мебели (77,8 процента, против 22,2 процента импорта).

Экспорт мебели из Казахстана настолько мал, что по многим товарным позициям не достигает даже 1 процент от имеющихся ресурсов.