В Казахстане развивается рынок суррогатного материнства

Казахстан становится страной, привлекательной для медицинского туризма бесплодных пар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В клиниках РК более низкие цены на программы искусственного оплодотворения, а законодательство страны более лояльно к парам, которые для рождения ребёнка пользуются услугами суррогатной матери.

Суррогатное материнство в РК строго регламентировано и не может быть выполнено по прихоти женщин, которые боятся испортить фигуру из-за беременности. Воспользоваться услугами суррогатной матери по закону могут только пары, у которых брак зарегистрирован, бесплодие диагностировано, женщина физиологически не может выносить и родить ребёнка.

Согласно мониторингу Ranking.kz, стоимость программы суррогатного материнства в Казахстане в случае свободного поиска стоит сумму от 2,5 млн до 9 млн тенге. При этом самые высокие расценки на свои услуги выставляют женщины, которые, по данным из объявлений, имеют успешный опыт рождения детей для бесплодных пар.

Второй вариант поиска суррогатной матери — через клиники репродуктивной медицины. В этом случае стоимость услуг суррогатных матерей женщин составляет 3–7 млн тенге.

Третий вариант – через специализированные агентства. Они работают в основном в Алматы и Астане. По их данным размер гонорара суррогатной матери варьируется в пределах 4,5–8 млн тенге.

Дополнительно, в основной пакет расходов на суррогатное материнство входит ежемесячное содержание этой женщины (от 200 тыс. до 250 тыс. тенге). Обязательная статья затрат — непосредственно проведение программы ЭКО для генетических родителей — от 1,5–2 млн тенге.

К обязательным расходам отнесены нотариальные услуги заключения договора между генетическими родителями и суррогатной матерью: около 60 тыс. тенге.

Таким образом, основная сумма, необходимая для проведения самых важных этапов программы суррогатного материнства, варьируется от 6,7 млн до 11,3 млн тенге.