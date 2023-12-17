В Казахстане разрабатывают собственные онлайн-сервисы такси

В Казахстане несколько IT-предпринимателей планируют запустить свои онлайн-сервисы такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Telegram-канал Digital channel.

"Сейчас минимум две команды работают над тем, чтобы появились казахстанские такси-сервисы. Мы помогаем именно в части того, что даём консультации и регистрируем их в Astana Hub, помогаем с венчурными инвестициями", - сказал сообщил глава МЦРИАП Багдат Мусин на брифинге.

По его словам, для развития конкуренции работать на казахстанском рынке приглашались другие зарубежные онлайн-сервисы такси, однако пока конкретного ответа не поступало.

"Базовые переговоры провели, но как отвечают такие большие корпорации: это должно быть выгодно коммерчески, они должны провести большой экономический анализ, прежде чем принять решение о предоставлении сервиса на нашей территории", - пояснил Мусин.