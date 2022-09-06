В Казахстане растёт количество регионов, где нет заражённых COVID-19

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на пятое сентября в Казахстане сообщили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комиссии, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 154 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их них :

в Нур-Султане – 46,

в Алматы – 13,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 15,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 5,

в Жетысуской области – 0,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 4,

в Абайской области – 1,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 25,

в Улытауской области – 0,

в Костанайской области – 10,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 4,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 390 263 случая COVID-19.