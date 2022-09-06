Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • В Казахстане растёт количество регионов, где нет заражённых COVID-19
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:34
111
Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане растёт количество регионов, где нет заражённых COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на пятое сентября в Казахстане сообщили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комиссии, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 154 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их них : 

  • в Нур-Султане – 46,
  • в Алматы – 13,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 15,
  • в Актюбинской области – 1,
  • в Алматинской области – 5,
  • в Жетысуской области – 0,
  • в Атырауской области – 10,
  • в ВКО – 4,
  • в Абайской области – 1,
  • в Жамбылской области – 3,
  • в ЗКО – 9,
  • в Карагандинской области – 25,
  • в Улытауской области – 0,
  • в Костанайской области – 10,
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 4,
  • в СКО – 2,
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 390 263 случая COVID-19. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #МВК
Сегодня, 08:34
111
Журналист

Рекомендуем

Наверх