В Казахстане растут продажи автомобилей

По данным "Қазақстанның Автокөлік Одағы" (ҚАО) в сентябре было продано 16 950 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 827 грузовиков и автобусов, что на 47,2% больше чем за аналогичный период прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграмканал @AstanaMotorsKz.

Всего за девять месяцев 2023 года казахстанскими дилерами реализовано 138 100 авто (+58,4%).

"В сентябре сразу шесть брендов показали четырехзначные цифры продаж – это говорит о росте здоровой конкуренции, во многом благодаря расширению ассортимента и разработке финансовых программ. Годовые продажи новых автомобилей в текущем году на пороге рекордных показателей 2013 года, когда было продано чуть больше 165 тысяч машин", - сказала президент ҚАО Анар МАКАШЕВА.