В Казахстане растет наркопреступность

По итогам января–ноября 2023 года в стране зарегистрировали 7 тыс. уголовных правонарушений, связанных с наркотиками — на 10,1% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kzсо ссылкой на Ranking.kz.

Больше всего таких правонарушений было зарегистрировано в столице: 978 случаев, годовой рост — сразу на 37,6%. Далее идут Алматы (684 случая), Шымкент (600 случаев), а также Жамбылская (562 случая) и Карагандинская (354 случая) области.

Меньше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Улытауской области: всего 48 случае, против 27 случаев годом ранее.

Сразу 68,2% таких уголовных правонарушений относилось к статье о незаконном обращении с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта: 4,8 тыс. случаев — на 9,5% больше, чем по итогам января–ноября 2022 года.

Ещё четверть пришлись на статью о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении и перевозке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в целях сбыта: 1,8 тыс. случаев. Далее идут правонарушения по статье и культивировании запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества: 311 случаев.

За одиннадцать месяцев в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения совершили правонарушения 535 человек — на 22% меньше, чем годом ранее.

Среди "популярных" правонарушений в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения также оказались управление транспортным средством без водительских прав (63 человека) и незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в целях сбыта (62 человека).