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В Казахстане расширили перечень граждан, обслуживаемых в vip-залах аэропортов

Сегодня, 10:52
АВТОР
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aviasales.kz Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: aviasales.kz

Правительство постановлением от 13 апреля 2024 года внесло дополнения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов нашей страны, передаёт BaigeNews.

Теперь услугами vip-залов в казахстанских аэропортах могут пользоваться обладатели ордена "Алтын қыран" ("Золотой орел") и званий "Халық қаһарманы" ("Народный герой"), "Қазақстанның Еңбек Ері".

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