В Казахстане расширили перечень граждан, обслуживаемых в vip-залах аэропортов

Правительство постановлением от 13 апреля 2024 года внесло дополнения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов нашей страны, передаёт BaigeNews.



Теперь услугами vip-залов в казахстанских аэропортах могут пользоваться обладатели ордена "Алтын қыран" ("Золотой орел") и званий "Халық қаһарманы" ("Народный герой"), "Қазақстанның Еңбек Ері".