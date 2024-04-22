В Казахстане расширили перечень граждан, обслуживаемых в vip-залах аэропортов
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52Сегодня, 10:52
141Фото: aviasales.kz
Правительство постановлением от 13 апреля 2024 года внесло дополнения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов нашей страны, передаёт BaigeNews.
Теперь услугами vip-залов в казахстанских аэропортах могут пользоваться обладатели ордена "Алтын қыран" ("Золотой орел") и званий "Халық қаһарманы" ("Народный герой"), "Қазақстанның Еңбек Ері".