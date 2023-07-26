В Казахстане проведут первый электронный аукцион на право разведки твёрдых полезных ископаемых

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1 августа на цифровой платформе E-Qazyna.kz планируют провести торги на право разведки твёрдых полезных ископаемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Это первые торги такого типа, ранее электронные торги в этой сфере не проводились. Также это первый опыт для министерства индустрии и инфраструктурного развития как компетентного органа по предоставлению и прекращению права недропользования по ТПИ.

Проведена большая подготовительная работа, разработаны правила и механизм проведения таких торгов. Информация об участках "визуализирована" на карте Казахстана, есть также разделы статистики и другие блоки.

"До настоящего времени право на разработку месторождений ТПИ государство реализовывало через обычные аукционы. С 1 августа торги будут проводиться онлайн, что сделает участие в торгах удобным, так как аукционный зал будет доступен из любой точки планеты. Кроме того, участники аукциона не видят друг друга, что исключает предварительные договорённости, повышает конкуренцию среди участников, и, как итог, государство получит более выгодное предложение для пополнения казны", - говорится в сообщении.

Торги по ТПИ на право разведки состоятся 1 августа. Они начнутся с 10:00 (по времени Астаны) и закроются в 17:00 в случае, если соперничество будет продолжаться до официального закрытия торгов.