В Казахстане прошёл первый онлайн-аукцион на разведку твёрдых полезных ископаемых
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Сегодня, 12:50Сегодня, 12:50
25
25Фото: inform.kz
1 августа 2023 года проведен первый электронный аукцион на предоставление права разведки твердых полезных ископаемых, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.
По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса по 15 лотам составила более 950 миллионов тенге.
Аукцион проведен по участкам недр в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и области Абай.
По итогам аукциона определены победители, предложившие наибольший размер подписного бонуса.
В соответствии с правилами проведения аукциона, подписной бонус подлежит уплате в республиканский бюджет не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
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