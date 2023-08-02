В Казахстане прошёл первый онлайн-аукцион на разведку твёрдых полезных ископаемых

1 августа 2023 года проведен первый электронный аукцион на предоставление права разведки твердых полезных ископаемых, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.

По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса по 15 лотам составила более 950 миллионов тенге.

Аукцион проведен по участкам недр в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и области Абай.

По итогам аукциона определены победители, предложившие наибольший размер подписного бонуса.

В соответствии с правилами проведения аукциона, подписной бонус подлежит уплате в республиканский бюджет не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.