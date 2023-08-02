  • 2 Августа, 12:56
  • BAIGENEWS

В Казахстане прошёл первый онлайн-аукцион на разведку твёрдых полезных ископаемых

Сегодня, 12:50
25
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inform.kz Сегодня, 12:50
25
Сегодня, 12:50
25
Фото: inform.kz

1 августа 2023 года проведен первый электронный аукцион на предоставление права разведки твердых полезных ископаемых, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития. 

По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса по 15 лотам составила более 950 миллионов тенге.

Аукцион проведен по участкам недр в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и области Абай.

По итогам аукциона определены победители, предложившие наибольший размер подписного бонуса.

В соответствии с правилами проведения аукциона, подписной бонус подлежит уплате в республиканский бюджет не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

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