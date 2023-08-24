В Казахстане проходит совместное с пакистанской армией учение

Сегодня, 12:38

Сегодня, 12:38

В Восточно-Казахстанской области проходит казахстанско-пакистанское антитеррористическое учение "Достарым-2023", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МО РК.

Совместное тактико-специальное антитеррористическое учение "Достарым-2023" проходит под руководством командующего войсками регионального командования "Восток" генерал-майора Куанышбека Уштаева на учебном полигоне "Ново-Ахмирово".