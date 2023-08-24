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В Казахстане проходит совместное с пакистанской армией учение

Сегодня, 12:38
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МО РК Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: МО РК

В Восточно-Казахстанской области проходит казахстанско-пакистанское антитеррористическое учение "Достарым-2023", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МО РК. 

Совместное тактико-специальное антитеррористическое учение "Достарым-2023" проходит под руководством командующего войсками регионального командования "Восток" генерал-майора Куанышбека Уштаева на учебном полигоне "Ново-Ахмирово".

 

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