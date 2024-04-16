В Казахстане продолжается конкурс для представителей киноиндустрии

Центр поддержки национального кино оказывает финансовую помощь в реализации кинопроектов, которые желают получить статус национального кино. Проекты рассматриваются в два этапа, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации нашей страны.



На первом этапе рассматриваются сценарии или сценарные планы, на втором - кинопроекты.

Для участия в первом этапе конкурсного отбора заявители вносят в Центр в электронном виде заявление на рассмотрение сценариев, сценарии в формате PDF, авторский договор или предварительный договор между заявителем и автором сценария с копией документов удостоверяющих личность.



К участию допускается по два сценария по каждому виду фильма, то есть это игровой, анимационный, документальный и хроникальный фильм.

Центр после завершения приема документов вносит представленные заявителями документы на рассмотрение Экспертного совета.



Для участия в конкурсном отборе заявителям необходимо обладать правоспособностью и гражданской дееспособностью, не иметь налоговой задолженности, не подлежать процедуре банкротства.

Все необходимые документы нужно отправить через официальный сайт центра по ссылке https://kazakhcinema.kz/kz/konkurs_2024 до 18:00 часов 18 апреля 2024 года.