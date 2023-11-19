В Казахстане празднуют день работников сельского хозяйства

Каждое третье воскресенье ноября в Казахстане отмечают День работников сельского хозяйства. Это праздник тружеников на полях и фермах, в лабораториях и цехах. В сфере сельского хозяйства по данным национальной статистике занято более миллиона казахстанцев. 612 тысяч из них мужчины, меньше полумиллиона — женщины. BaigeNews.kz узнал мнения о развитии АПК некоторых из них, чей труд оценен и значителен, кто десятилетиями обеспечивает страну продовольствием, и кто только в начале пути.

Фамилия Зенченко известна во всем Казахстане и даже за его пределами. Основатель трудовой династии Геннадий Иванович создал крупное и сильное предприятие по производству зерна и молока в Северо-Казахстанской области, которое стало казахстанским брендом. Его дело продолжили сын Геннадий и внук Иван. Сейчас агробизнесмены продолжают развивать семейный бизнес.

"Сегодня мы являемся первыми в Республике Казахстан по надоям коровьего молока. Мой отец в свое время сохранил хозяйство, построил мощный фундамент и сохранил самое главное – коллектив. Нам было легче, уже благодаря новым технологиям и знаниям. Немаловажно то, что сегодня государство дает шикарное финансирование, чтобы казахстанцы занимались производством. Животноводство, а именно молоко, дает нам круглогодичную занятость", — считает руководитель КТ "Зенченко и К" Геннадий Зенченко.

О том, что технологии и цифровизация дали казахстанскому сельскому хозяйству возможность развиваться быстрее, говорят все агробизнесмены. А эксперты заявляют, что современное АПК страны не может существовать без цифровизации.

"Конечно, если сравнивать технологический уровень, то уровень XXI века -высочайший. Технологий растениеводства и животноводства самые передовые. По ним работают в таких странах как Канада, Соединенные Штаты, Европа и мы. Особенно в Северном Казахстане", — отмечает директор ТОО "Вишневское" Анатолий Рафальский.

Коневодство в Казахстане является одной из важных отраслей животноводства. Поголовье лошадей в республике приближается к 4 миллионам. Растут и показатели производства кумыса. За полгода в стране выпустили 1,2 тысячи тонн национального напитка. Показатель в половину превысил прошлогодний уровень.

"70% жизни пастух находится на лошади. Рань древние времена она была и кормилица, и одевала человека. Мы ценим нашу историю. Я с детства привык, что лошади в подворье должны быть. У нас было две. Мама доила их. Поэтому я и выбрал коневодство. У нас работает промышленная ферма на 200 голов, где в год мы производим 50 тысяч литров кумыса. Технологию используем нашу, отечественную. Но оборудование установлено импортное", — объясняет руководитель КХ "Аркалык" Нагашибай Барлубаев.

Среди агробизнесменов нередко можно встретить и девушек, которые продолжают дело отцов несмотря на все предрассудки. Таких как Вероника Салова. В свои слегка за тридцать она руководит крестьянским хозяйством, которое открыл еще ее дедушка.

"Моё детство было невероятно счастливым. И за это я благодарна своей замечательной семье. Много времени я посвящала помощи родителям по хозяйству и заботе о скоте. У нас были коровы, лошади, свиньи. Вся наша семья была вовлечена в сельское хозяйство. Вероятно, именно это определило мой будущий профессиональный путь. Но самые яркие воспоминания полей. В детстве я любила вместе с дедушкой туда выезжать. Восход солнца на фоне работающих тракторов, отблеск золотых колосков пшеницы, алый закат во время жатвы. Это все не передать словами. Любовь к земле и забота о животных были мне привиты с самого начала. И я с удовольствием впитывала эти ценности. Поэтому сейчас и работаю в сельском хозяйстве. И горжусь тем, что продолжаю эту благородную традицию", — объясняет Вероника.

Несмотря на дефицит кадров в сельское хозяйство с собственными идеями и амбициями приходит молодое поколение. К примеру, без профильного опыта и большого капитала североказахстанец Евгений Дмитриев создал свою домашнюю перепелиную ферму. Начинающий агробизнесмен получает по две тысячи яиц в день.

"Я работал в котельной и задумывался о собственном деле. Присматривал нишу. Заметил, что в продаже не хватает яиц и мяса перепелки. Недолго думая, переделал старый сарай в птичник. Начинал с 200 штук. Потом взял государственный грант, на что обновил оборудование и помещение. Так постепенно мы стали наполнять торговые ряды Кокшетау и Петропавловска перепелиной полезной и диетической продукцией. Вот уже несколько лет День сельхозработника автоматически стал моим профессиональным праздником", — ответил Евгений.

В этот день принимают поздравления не только крупные агробизнесмены. Комбайнеры, механизаторы, агрономы и доярки. В числе последних Лидия Диденко, которая считает свою профессию престижной.

"Я в семье не одна, которая связана с коровами. Мама и свекровь тоже доярки. У меня зарплата хорошая. С новым молокопроводов стало работать легче. Нравится мне моя работа. Нравится рекорды в ней ставить. Например, был месяц, когда я сама надоила 24 тонны молока. Наш труд тяжел и ответственен. К корове просто так не подойдешь, к каждой особый подход нужен. И она чувствует своего человека", - объясняет Лидия.

Сегодня профессиональный праздник отмечает и пастух из СКО, который заставил посмотреть на ремесло иначе. Это девушка Асыл Ахметова. Совмещая наблюдение за скотом в поле с рассказами о прелестях работы на просторах интернета она стала узнаваемой в социальных сетях.

"Свободное время я провожу на пастбище. Я люблю петь и зачастую записываю такие музыкальные ролики. Параллельно показываю наши живописные края. Пасти скот я начала еще лет с 14. Сейчас я уверенная наездница. Создавать контент мне помогает мой папа", - рассказывает девушка.

Необычно видеть девушку и за управлением трактора. Но и такая профессия по плечу казахстанкам. А именно Арайлым Куршанбек из Туркестанской области.

"Да, я управляю трактором. Работаю на нем. Это совсем не сложно. Просто большая машина. За рулем трактора с подросткового возраста. В детстве возилась с отцом с запчастями, пыталась помочь с ремонтом. Изучала машину. Старшие братья обучили всему, поэтому я могу работать на равных со всеми трактористами. Конечно, кто-то может сказать, что это не женская профессия. Сначала не понимали, может даже осуждали. Но это счастье заниматься тем, что тебе по душе", — считает Арайлым.

Казахстанские угодья взрастили много семей, в которых из поколения в поколения передаются профессиональные навыки и опыт. Одной из таких является и династия Мелехиных из СКО. Николай Михайлович в семье считается первым хлеборобом. В уборку далекого 1966 года он лично собрал свыше десятка тысяч центнеров пшеницы. Тогда за трудовой рекорд мужчина получил звание Героя Социалистического Труда. Теперь его дело продолжают сын и внук.