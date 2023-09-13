В Казахстане посчитали жилые квадратные метры

Основные показатели жилищного фонда представило Национальное бюро статистики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство

Сообщается, что в 2022 году общая площадь жилищного фонда Казахстана выросла до 405,15 миллиона квадратных метров, из которых 263,9 миллиона квадратных метров расположены в городах и 141,2 миллиона квадратных метров в сельской местности.

Отмечается, что за пять лет общая площадь жилфонда увеличилась на 48,8 миллиона квадратных метров или на 13,6%. В 2018 году было 356,4 миллиона квадратных метров.

"По площади городского жилфонда лидируют города Алматы (52,2 миллиона квадратных метров), Астана (31 миллион квадратных метров) и Шымкент 21,6 (миллиона квадратных метров). Что касается сельской местности, здесь больше всего жилья в Туркестанской (25,4 миллиона квадратных метров) и Алматинской (21,8 миллиона квадратных метров) областях", - отметили в бюро.

По данным статистики, в 2022 году количество домов составило 2,4 миллиона: в городе более одного миллиона, в селе – 1,4 миллиона. При этом 2,1 миллиона – это частные дома, а 311,5 тысячи – многоквартирные.

Отмечается, что более 1900 домов в Казахстане находится в аварийном состоянии. В них проживает 29,4 тысячи человек. Больше всего такого жилья, а именно 379 домов, расположено в Атырауской области , меньше всего, пять домов, – в Костанайской области.

"Средний размер общей площади на одного человека в городе остаётся выше, чем в сельской местности. В 2022 году показатель обеспеченности жильём на одного проживающего за 2022 год составил 23,4 квадратных метра, из них в городской местности 25,8 квадратных метра, сельской местности - 19,8 квадратных метра", - сообщили в Нацбюро.

Также сообщается, что относительно обеспеченности собственным жильём лучше всего ситуация обстоит в столице. Здесь на каждого проживающего приходится 30,5 квадратных метра. В Алматы – 29,1 квадратных метра. В Мангистауской области – 27,8 квадратных метра. Меньше всего площади на человека в Жамбылской области и области Жетысу – по 18,1 квадратных метра и 18,9 квадратных метра соответственно. За пять лет обеспеченность жильём на каждого проживающего увеличилась на 1,5 квадратных метра.