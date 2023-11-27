В Казахстане почти на треть увеличилось количество самоубийств среди подростков

Общее количество суицидов в Казахстане за январь–октябрь 2023 года увеличилось на 3,4%. При этом количество самоубийств среди подростков выросло на 30%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Исследования показывают, что суицидальные мысли чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, особенно среди тех, кто моложе 25 лет.

"За десять месяцев из жизни ушли 169 несовершеннолетних казахстанцев, из них 27,8% составили дети в возрасте от 5 до 14 лет, 72,2% — подростки от 15 до 17 лет. Именно в этой возрастной категории наблюдается активный рост количества завершённых суицидов. Больше стало и тех, кто попытался свести счёты с жизнью. Количество попыток суицида молодых казахстанцев в возрасте от 5 до 18 лет за год выросло на 17,8%: с 253 до 298 случаев", - пишет издание.

При этом, по данным аналитиков, от суицидов чаще гибнут представители мужского пола. За январь–октябрь текущего года 68% всех подростковых самоубийств пришлось на мальчиков.