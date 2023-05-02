В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек

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Глава КНБ Ермек Сагимбаев сегодня доложил президенту о том, что в одном из многолюдных мест преступники планировали устроить террористический акт, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Подразделениями КНБ предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения. По данным фактам арестовано 19 человек", - сообщил председатель Комитета национальной безопасности.

Он также рассказал об операциях по противодействию разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств. По ряду выявленных фактов проводятся досудебные расследования.

По данным Сагимбаева, криминогенная ситуация в стране выглядит так:

▪️за четыре месяца 2023 года КНБ нейтрализовано 8 опасных организованных преступных групп;

▪️ликвидировано семь подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов;

▪️из незаконного оборота изъято 268 единиц оружия, 21 граната и более 30 тысяч единиц боеприпасов;

▪️пресечена деятельность 16 нарколабораторий, 11 международных и 17 региональных наркоканалов;

▪️в сфере охраны государственной границы задержано 6 987 нарушителей, не допущено незаконное перемещение валюты, золота и других товаров на сумму около 2,8 миллиарда тенге, пресечено 85 попыток провоза оружия и боеприпасов;

▪️нейтрализовано четыре канала незаконной миграции с задержанием шести их организаторов;

▪️техническими подразделениями КНБ отражено более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.