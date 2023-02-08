В Казахстане оправдали осуждённого вице-адмирала ВМС Жанзакова

Фото: Facebook / asel.tokaeva

Верховный суд РК оправдал вице-адмирала военно-морских сил (ВМС) Казахстана Жандарбека Жанзакова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на его адвоката Асель Токаеву.

"Моего вице-адмирала ВМС РК Жанзакова Жандарбека Садуевича только что оправдал Верховный суд РК по протесту генерального прокурора! Мы шли к этому почти четыре года! Мы доказали, что он невиновен!" - написала Токаева на своей странице в Facebook.

Жанзаков был осуждён в мае 2020 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Изначально его приговорили к шести годам колонии. Однако спустя полгода наказание смягчили до пяти лет ограничения свободы.

Как тогда пояснили приговор в военном суде, на время строительства собственного пирса в 2012-2016 годах военные корабли ВМС вынужденно арендовали частные причалы для швартовки, на это выделялись бюджетные деньги для проведения конкурса по госзакупкам.

"Однако Жанзаков Ж.С., будучи главнокомандующим Военно-морскими силами, без проведения конкурса заключил договор с ТОО "С." из одного источника. Хотя причалов, сдаваемых в аренду у береговой линии моря, было множество, при этом стоимость услуг была как выше, так и ниже, тем самым Жанзаков Ж.С. необоснованно отдал предпочтение ТОО "С." и причинил государству материальный ущерб на сумму более 29 миллионов тенге", - сообщали в суде.

Сам Жанзаков заявлял, что в суде не предоставили ни одного доказательства его вины.