В Казахстане охотиться с огнестрельным оружием можно будет только с 21 года

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Ранее такая охота разрешалась с 18 лет.

В Казахстане внесли изменения в правила охоты, передает BaigeNews.kz. Теперь гражданам страны охотиться с огнестрельным оружием разрешено только с 21 года.

В частности, в приказ министра сельского хозяйства внесены следующие изменения - отныне право на охоту имеют физические лица при условии:

1) достижения двадцатиоднолетнего возраста, если охота ведется с применением огнестрельного оружия;

2) достижения четырнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением других разрешенных настоящими правилами видов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных птиц;

3) наличия удостоверения охотника по форме, утвержденной приказом заместителя премьер-министра РК - министра сельского хозяйства РК от 2 февраля 2018 года № 60 "Об утверждении формы и правил выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16463) (далее – удостоверение охотника);

4) получения разрешения на пользование животным миром по форме, предусмотренной в приложении 1 к правилам выдачи разрешения на пользование животным миром, утвержденным приказом исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК от 19 декабря 2014 года № 18-04/675 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10168) (далее - разрешение на пользование животным миром) или путевки субъекта охотничьего хозяйства по форме, предусмотренной в приложении 1 к приказу исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК от 27 февраля 2015 года № 18-03/145 "Об утверждении типовой формы путевки, а также правил ее выдачи" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10702) (далее – путевка субъекта охотничьего хозяйства).

Право на охоту для иностранцев на территории Казахстана возникает на основании договора на организацию охоты с субъектом охотничьего хозяйства, получения разрешения на пользование животным миром, путевки, а также заключения органов внутренних дел на ввоз на территорию РК и вывоз из страны огнестрельного охотничьего оружия и патронов к нему.