В Казахстане обновили базу вопросов для пробной сдачи ЕНТ

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Перед началом основного Единого национального тестирования Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования обновил базу бесплатного пробного тестирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при президенте.

Пробное тестирование разработали для подготовки сдачи ЕНТ. Оно проводится в онлайн-формате на сайте центра. Пройти его можно без оплаты. Для этого тестируемому необходимо набрать ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к выполнению заданий.

"С начала учебного года бесплатное пробное тестирование прошли более 1,5 миллиона раз. Стоит отметить, что мы запустили тренировочные тесты в октябре, в декабре один раз обновляли базу вопросов. В этот раз перед основным ЕНТ решили добавить ещё пару вариантов для лучшей подготовки абитуриентов к важному экзамену", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Приём на основное ЕНТ продлится до 14 мая. Само тестирование пройдёт с 16 мая по 5 июля. Абитуриенты могут ЕНТ дважды и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ в прошлом году внедрили индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть, после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки на основном ЕНТ у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию.