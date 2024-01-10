В Казахстане нейтрализовано 15 особо опасных ОПГ в 2023 году
Сегодня, 09:58
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Сегодня, 09:58Сегодня, 09:58
110Фото: Baigenews.kz
В 2023 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 15 особо опасных организованных преступных групп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.
При обысках у членов этих группировок изъяты огнестрельное оружие, денежные средства, наркотические вещества и иные вещественные доказательства их противоправных деяний.
"Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, из которых осуждены 40. По остальным еще проводятся досудебные расследования", - говорится в сообщении.
Мероприятия по борьбе с организованной преступностью продолжаются.
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