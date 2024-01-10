В Казахстане нейтрализовано 15 особо опасных ОПГ в 2023 году

В 2023 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 15 особо опасных организованных преступных групп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

При обысках у членов этих группировок изъяты огнестрельное оружие, денежные средства, наркотические вещества и иные вещественные доказательства их противоправных деяний.

"Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, из которых осуждены 40. По остальным еще проводятся досудебные расследования", - говорится в сообщении.

Мероприятия по борьбе с организованной преступностью продолжаются.