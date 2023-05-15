"В Казахстане нет инфраструктуры для электромобилей" — мажилисмен

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Мир постепенно переходит на электромобили. Однако, по мнению мажилисменов, Казахстан отстаёт от многих развитых стран в сфере инфраструктуры для электрических транспортных средств. И депутаты от фракции "Народная партия Казахстана" обратились к главе МИИР, чтобы узнать, как в Казахстане будут развивать инфраструктуру для электромобилей, передаёт BaigeNews.kz.

"Электрификация транспорта – это важная и необходимая мера для борьбы с загрязнением окружающей среды и сокращения выбросов углекислого газа. Это также важный шаг в направлении достижения национальных и международных целей в сфере экологии и климатических изменений. Однако на данный момент Казахстан отстаёт от многих развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры и электрических транспортных средств, несмотря на ряд уже существующих проектов и программ по увеличению числа электротранспорта на дорогах Казахстана, которые не исполняются. Как прогнозирует Международное энергетическое агентство, мировой парк электромобилей к 2025 году увеличится практически в 200 раз, то есть достигнет 200 миллионов единиц машин. С увеличением количества электромобилей острее встаёт вопрос развития инфраструктуры", - зачитал депутатский запрос Магеррам Магеррамов.

В этой связи, представители Народной партии Казахстана адресовали главе МИИР несколько вопросов, включающих:

Какие конкретные меры планируются на уровне правительства по развитию электромобилизма и стимулированию использования электротранспорта в Казахстане? Каковы планы по развитию электрической инфраструктуры в стране, включая установки зарядных станций для электромобилей и проведение дополнительной работы по обновлению электрических сетей? Какие инициативы планируется принять по обучению широкой аудитории и повышению их осведомленности о преимуществах использования электротранспорта? Какие меры предпринимаются для обеспечения размещения и функционирования электрозарядных станций для электромобилей в населенных пунктах и на автомобильных дорогах республиканского и областного значения? В городах республиканского значения, в Алматы и Астане, где наиболее развита инфраструктура не функционируют в общей сложности порядка 100 электрозарядных станций для электромобилей. В связи с чем это связано?

Согласно статье 388 Экологического кодекса, оператором расширенных обязательств производителей направляет деньги, поступившие на его банковский счёт от производителей и импортёров в виде утилизационного платежа, на стимулирование производства в Казахстане экологически чистых автомобильных транспортных средств и их компонентов, а также развитие сети электрозаправочных станций.