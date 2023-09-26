  • 27 Сентября, 04:02
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В Казахстане не хватает медвытрезвителей - МВД

Вчера, 16:26
АВТОР
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kazpravda.kz Вчера, 16:26
Вчера, 16:26
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Фото: kazpravda.kz

Заместитель министра внутренних дел МВД Игорь Лепеха в мажилисе в ходе обсуждения вопросов профилактики семейно-бытового насилия указал на проблему нехватки медвытрезвителей в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В текущем году в Центры временной адаптации и детоксикации – в народе "медвытрезвители", доставили более 140 тыс. лиц, находившихся в состоянии средней степени алкогольного опьянения", - сообщил Игорь Лепеха.

По его словам, практика показывает, что уже в первой половине дня вытрезвители полностью заполняются. Тогда как основной вал приходится на вечернее и ночное время.

"В Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест. Полицейскими в них были доставлены 12 тыс. правонарушителей. Из них помещены только 7 тысяч. Аналогично в Павлодаре – всего один вытрезвитель на 24 койко-мест. В Кокшетау вообще нет. В целом по стране необходимо еще 32 таких учреждения, на 594 койко-мест", - указал вице-министр.

Такие учреждения необходимо построить в Акмолинской, Атырауской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях, а также Восточно-Казахстанской и области Абай, а по одному - в Астане, Алматы, Карагандинской и Улытауской областях.

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