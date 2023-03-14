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В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 19,2 процента. В региональном разрезе лучшие показатели отмечают в Мангистауской, Павлодарской и Карагандинской областях и области Улытау. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.
В январе-феврале 2023 года темп роста экономики Казахстана составил 4,3 процента.
"В том числе рост в реальном секторе составил 2,7 процента, а в сфере услуг — пять процентов. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика. При этом наибольший рост демонстрируют: строительство, информация и связь, а также торговля. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 19,2 процента. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании на 72,8 процента, сельском хозяйстве — на 33,1 процента, операциях с недвижимостью — на 12,1 процента, а также в промышленности — на 14,1 процента, в том числе в горнодобывающей промышленности — на 12,2 процента и обрабатывающей промышленности — на 7,2 процента. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в области Улытау, а также в Мангистауской, Павлодарской и Карагандинской областях", — сообщил министр.
Он также отметил, что по предварительным итогам, в январе 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 15,7 процента и составил 10,3 миллиарда долларов США. В целом, положительный торговый баланс равен 1,9 миллиарда долларов США.
"Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объём производства вырос на 2,5 процента. Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Северо-Казахстанской и Алматинской областях, а также в области Улытау и в городе Алматы. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 31,5 процента, в том числе в автомобилестроении — на 34,2 процента и производстве электрооборудования — на 48,7 процента", — отметил спикер.
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