В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций

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Темп роста инвестиций в основной капитал составил 19,2 процента. В региональном разрезе лучшие показатели отмечают в Мангистауской, Павлодарской и Карагандинской областях и области Улытау. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.

В январе-феврале 2023 года темп роста экономики Казахстана составил 4,3 процента.

"В том числе рост в реальном секторе составил 2,7 процента, а в сфере услуг — пять процентов. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика. При этом наибольший рост демонстрируют: строительство, информация и связь, а также торговля. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 19,2 процента. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании на 72,8 процента, сельском хозяйстве — на 33,1 процента, операциях с недвижимостью — на 12,1 процента, а также в промышленности — на 14,1 процента, в том числе в горнодобывающей промышленности — на 12,2 процента и обрабатывающей промышленности — на 7,2 процента. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в области Улытау, а также в Мангистауской, Павлодарской и Карагандинской областях", — сообщил министр.

Он также отметил, что по предварительным итогам, в январе 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 15,7 процента и составил 10,3 миллиарда долларов США. В целом, положительный торговый баланс равен 1,9 миллиарда долларов США.