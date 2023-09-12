В Казахстане назначили новых вице-министров по ЧС

Ерлан Нурпеисов и Бауыржан Сыздыков назначены вице-министрами по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением Правительства РК Нурпеисов Ерлан Садкенулы назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК. Постановлением Правительства РК Сыздыков Бауыржан Мадиевич назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК", - говорится в сообщении.

Ерлан Нурпеисов родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Алматинский технический институт МВД РК.

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером отделения службы подготовки и пожаротушения, пожарной техники и средств связи отдела противопожарной охраны УВД.

В 1993-1997 гг. — инженер, старший инженер отдела организации пожаротушения Управления Государственной противопожарной службы при УВД ВКО.

В 1997-2000 гг. — старший инженер отдела материально-технического обеспечения Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2000-2002 гг. — старший инженер отдела организации пожаротушения Оперативного управления Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2002-2005 гг. — главный специалист отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ оперативного управления главного управления Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2005-2006 гг. — заместитель начальника управления по координации деятельности противопожарных и аварийно-спасательных подразделений Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций ВКО.

В 2006-2007 гг. — заместитель начальника Департамента противопожарной службы ВКО.

В 2007-2012 гг. — начальник ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС ВКО.

В 2012-2018 гг. — заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы.

В 2018-2020 гг. — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

С сентября 2020 года и по настоящее время занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Бауыржан Сыздыков родился в 1973 году в Чимкентской области.

Окончил в 2000 году Казахский государственный медицинский университет, в 2010 году Академию гражданской защиты МЧС России, в 2019 году Московский финансово-промышленный университет "Синергия", в 2022 году Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.

Трудовую деятельность начал в 2001 году старшим офицером отдела предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, защиты территории и населения Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С 2005 по 2010 гг. — старший офицер, начальник отдела защиты территории и населения Управления Гражданской обороны ДЧС Южно-Казахстанской области.

В 2010-2012 гг. — начальник Управления защиты населения и территории Департамента Гражданской обороны МЧС РК.

В 2012-2019 гг. — заместитель начальника, начальник ДЧС Актюбинской области

В 2019-2020 гг. — начальник ДЧС г. Нур-Султана.

С 2020 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.

Приказом главы МЧС от 23 июня 2023 года возложено исполнение обязанностей руководителя аппарата МЧС.