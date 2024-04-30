В Казахстане начнут строить пять новых водохранилищ в 2024 году

В Казахстане в ближайшие шесть лет возведут 20 новых водохранилищ. Об этом сообщили во время общенационального телемарафона "Біз біргеміз!", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На территории страны контроль воды обеспечивают более 13,5 тысячи гидротехнических сооружений, включая водохранилища, плотины, гидроузлы, дамбы, каналы. Большая их часть была построена в период с 1950 по 1970 годы.

"По итогам обследования выявлено, что 537 гидротехнических сооружений нуждаются в ремонте. Из них большое количество находится в коммунальной собственности", - рассказал руководитель Управления комитета водного хозяйства МВРИ Сакен Ател.

Для того, чтобы восстановить устаревшие водохозяйственные сооружения, в Минводы разработали комплексный план до 2030 года.

"До 2030 года планируется построить 20 новых водохранилищ. Из них строительство пяти начнётся в 2024 году", - сказал Сакен Ател.

Для того чтобы снизить угрозу затоплений в этом году проведут реконструкцию 15 действующих водохранилищ. В планах также ремонт и оцифровка 3 500 километров водных каналов.