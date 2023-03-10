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  • В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе
pixabay.com Сегодня, 13:46
643
Сегодня, 13:46
643
Фото: pixabay.com

В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе

С 1 апреля государственые органы начнут штрафовать за незаконные переработки сотрудников. Об этом рассказал руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по городу Астана Али Комекбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"С 1 апреля нас ожидает новшевство. В Кодекс об административных правонарушениях внесено нововведение. Теперь, если в государственных органах будут переработки незаконные, то за это будет административная ответственность по статье 89 — "Незаконное превышение нормы рабочего времени". Предупреждение и при повторном нарушении — штраф. Если госслужащего вынуждают перерабатывать, то предусматривается административный штраф — уполномоченным органом по рассмотрению ответственности определено Агентство и его территориальные подразделения", — рассказал Комекбаев на брифинге в столичном акимате. 

Напомним, ранее в Агентстве по делам государственной службы рассказали, как госслужащим нужно вести свои страницы в социальных сетях. Руководитель департамента АДГС по городу Алматы Ильдар Уйсумбаев отметил, что каждый чиновник должен быть активным в медиа-пространстве именно по курируемым им вопросам.

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#работа #переработка #нарушение #трудовое законодательство #государство
Артём Волков Журналист
Сегодня, 13:46
643
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