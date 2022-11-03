В Казахстане начался сезон заболеваемости гриппом. Как защитить себя

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По прогнозу ВОЗ в предстоящий эпидсезон будут актуальны три штамма вируса - A (H3N2) и B. Как защитить организм, на брифинге в СЦК сообщила руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Роза Кожапова, передаёт BaigeNews.kz.

"В Казахстане мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа ежегодно осуществляется с 1 октября по 30 апреля. С начала текущего эпидсезона зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ, 521 лабораторно подтверждённых случая гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 179, среди беременных - 106. Заболеваемость в республике на уровне аналогичного периода прошлого года", - отметила представитель Минздрава.

Помимо гриппа в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы - риновирус, РС вирус, парагрипп, коронавирус, бокавирус и другие.

Роза Кожапова напомнила о простых мерах профилактики, которые позволят избежать или смягчить течение вирусных состояний.

По словам эпидемиолога, грипп начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры.

"Появляется выраженная интоксикация организма, которая имеет следующие симптомы: озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель с болями за грудиной. При любой другой вирусной инфекции (ОРВИ, аденовирусная инфекция) обычно преобладают катаральные симптомы, то есть начинается насморк, болит горло, и только потом появляется температура", - пояснила Кожапова.

Для предупреждения заболевания глава Управления эпиднадзора порекомендовала соблюдать простые меры профилактики, среди которых ограничение посещения мест массового скопления людей, регулярное проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима с использованием антисептических средств, ограничение контактов с больными людьми, их изоляция.

"Учитывая, что 80 процентов заболевших - дети, при появлении симптомов гриппа и ОРВИ, необходимо оставлять детей дома и не отправлять в дошкольные организации, школы и своевременно обращаться за медицинской помощью", - сказала Роза Кожапова

Наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация, 9,5 процента казахстанцев уже получили вакцину против гриппа.

В этом году на бюджетные средства закуплено 2,3 миллиона доз вакцины "Гриппол+", произведённой в России.