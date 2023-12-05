В Казахстане на 72% обновлены образовательные программы педагогических вузов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На сегодня в Казахстане 49 вузов имеют лицензии по педагогическим направлениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, всего в Казахстане по педагогическим направлениям обучается свыше 186 тысяч человек.
"Количество грантов на педагогические направления за последние годы выросло в несколько раз и достигло 15 923 ед. Их стоимость при этом увеличилась вдвое. Повышены также студенческие стипендии. Параллельно с этим были усилены требования при приеме на педагогические профессии.
Продолжается работа по обновлению образовательных программ педагогических вузов, на сегодня обновлено уже 72%", - сообщил министр.
Саясат Нурбек добавил, что в рамках реализации поручений Главы государства утверждены Стандарт аккредитации педагогических вузов и Концепция развития высшего образования и науки до 2029 года.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Все счета заблокировали у "АрселорМиттал Темиртау": шахтёры и металлурги могут остаться без медпомощи
- Пропавшего в Туркестане четырёхлетнего мальчика нашли мёртвым
- Смерть правоохранителя от укола антибиотика расследуют в Караганде
- Безумием закончился бой казахстанского чемпиона с "Тайсоном" из Узбекистана