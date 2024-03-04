В Казахстане на 45% выросло число уголовных нарушений требований пожарной безопасности

В январе текущего года в стране зарегистрировали 2 тысячи административных правонарушений, связанных с пожарной безопасностью - сразу на 45% больше, чем в январе 2023-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Большая часть из них пришлась на нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности: 88,1% от общего количества, или 1,8 тыс. случаев - на 46% больше, чем годом ранее.

Ещё один распространённый вид подобных правонарушений - нарушение правил пожарной безопасности на транспорте: 200 случаев, плюс 29% за год. Кроме того, зарегистрировали 19 случаев несоблюдения требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов, 12 случаев повреждения водохозяйственных сооружений, устройств и противопожарных систем водоснабжения и нарушений правил их эксплуатации, 8 случаев нарушения требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах и 3 случая нарушения законодательства при проведении аудита в области пожарной безопасности.

Помимо административных, в январе текущего года зарегистрировали 27 уголовных правонарушений, относящихся к нарушению требований пожарной безопасности, против 37 таких правонарушений в январе 2023-го. Годовое сокращение составило 27%.

За первый месяц года подобные правонарушения были зарегистрированы в 14 из 20 регионов РК (годом ранее — в 16). Чаще всего уголовные правонарушения, относящиеся к нарушению требований пожарной безопасности, регистрировали в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях.

Несмотря на то, что год только начался, пожары в РК происходят повсюду. Так, например, горел ТРЦ "Акшын" в Семее, недалеко от Алматы загорелся склад полиэтиленовых изделий, несколько раз горели алматинские рынки, к примеру, рынок "Арлан", и т. д.

Жертвами уголовных правонарушений, относящихся к нарушению требований пожарной безопасности, в январе стали 39 человек — на 14,7% больше, чем годом ранее. Среди них был 1 студент, 1 человек с особыми потребностями и 3 пенсионера.

В разрезе возрастных групп среди жертв подобных правонарушений числился 1 человек в возрасте 16-17 лет, 3 человека в возрасте 18–20 лет, 3 человека в возрасте 21–29 лет, 11 человек в возрасте 30–39 лет, 5 человек в возрасте 40–49 лет, 10 человек в возрасте 50–59 лет и 6 человек в возрасте от 60 лет.

Из всех жертв 34 человека были гражданами РК, 2 человека имели гражданство стран СНГ, 2 человека были гражданами прочих стран.