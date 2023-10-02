В Казахстане мошенники стали предлагать услуги по банкротству

За денежное вознаграждение мошенники оказывают посреднические услуги по банкротству в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

По информации ведомства, мошенники стали чаще предлагать посреднические услуги для оформления документов и помощь в признании банкротом за денежное вознаграждение.

В Комитете госдоходов напомнили, что для признания банкротом во внесудебном порядке нужно просто подать электронное заявление.

Также ведомство напомнило, что перед подачей заявления можно проконсультироваться. Сделать это можно несколькими способами. К примеру - позвонить по номеру 1414 или написав в Telegram чат https://t.me/SalyqBot. Также можно обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры.