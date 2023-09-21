В Казахстане монопольщик завысил цены на свои услуги в 30 раз
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Вопросы принятия антимонопольных мер в сферах производства и транспортировки нефти, здравоохранения и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры обсуждены на Комиссии по демонополизации экономики во главе с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Сообщается, что одна из компаний, владеющая нефтепроводом, установила тариф на услуги, в 30 раз превышающий тарифы, применяемые для транспортировки нефти на аналогичные расстояния другими участниками рынка. Данная компания переправляет сырьё с одного из месторождений направляется на битумный завод для переработки. Аналогичные трубопроводы на данном маршруте отсутствуют.
На Комиссии по демонополизации экономики уполномоченным госорганам поручено проанализировать обоснованность установленных цен и принять необходимые меры по линии Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.
На заседании также рассмотрен вопрос возврата ряда сервисных услуг, оказываемых для АНПЗ и ПНХЗ в рамках аутсорсинга, в компетенцию самих заводов.
Также былиобсуждены вопросы передачи предприятия, работающего в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой, из доверительного управления в ведение Министерства здравоохранения, а также эксплуатации железнодорожных подъездных путей, ранее возвращённых в собственность государства.
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