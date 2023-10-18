В Казахстане могут подорожать сигареты и алкоголь

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил на вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на алкогольную и табачную продукцию, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Да (стоит ожидать роста цен на алкогольную и табачную продукцию – ред.), потому что это не только в рамках Налогового кодекса, это уже в действующем Налоговом кодексе сидит. Акцизы на табачную продукцию, на нагреваемый табак, на алкоголь и так повышаются. Например, насколько я помню, цифры там были: тот же самый Brandy, как вид алкоголя, за него платили меньше, хотя у него акциз должен быть, как минимум, как у водки. Там уже был несколько раз повышен этот акциз. На импортируемый алкоголь, особенно на дорогостоящий будет введён дополнительный налог на роскошь, в несколько раз повысится налог", - сказал министр.

На алкогольные напитки, такие как пиво и водка, по его словам, имеется своя система налогообложения.