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В Казахстане могут подорожать сигареты и алкоголь

Сегодня, 12:18
АВТОР
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Depositphotos Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18
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Фото: Depositphotos

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил на вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на алкогольную и табачную продукцию, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Да (стоит ожидать роста цен на алкогольную и табачную продукцию – ред.), потому что это не только в рамках Налогового кодекса, это уже в действующем Налоговом кодексе сидит. Акцизы на табачную продукцию, на нагреваемый табак, на алкоголь и так повышаются. Например, насколько я помню, цифры там были: тот же самый Brandy, как вид алкоголя, за него платили меньше, хотя у него акциз должен быть, как минимум, как у водки. Там уже был несколько раз повышен этот акциз. На импортируемый алкоголь, особенно на дорогостоящий будет введён дополнительный налог на роскошь, в несколько раз повысится налог", - сказал министр.

На алкогольные напитки, такие как пиво и водка, по его словам, имеется своя система налогообложения. 

"Ежегодно и так растут эти акцизы, они привязаны к месячному расчётному показателю, они же не могут быть зафиксированы на одном месте в номинальном выражении. Но то, что кратно выросло, это, вот, на нагреваемый табак, на некоторые виды алкоголя тоже, и на дорогостоящий алкоголь. Но я думаю, там не будет сильного роста - это казахстанского производство. Другой вопрос, что есть некоторые виды алкоголя, которые по крепости тоже сильные, но на них низкий акциз. Сейчас уже ситуация изменилась", - резюмировал глава МНЭ.

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