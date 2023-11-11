В Казахстане могут отменить невозвратные авиабилеты

В Казахстане авиакомпаниям хотят запретить более дешёвые невозвратные тарифы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Такое предложение внесло министерство торговли и интеграции. Обновлённый проект закона "О защите прав потребителей", в котором хотят прописать запрет на невозвратные тарифы, сейчас рассматривают в мажилисе. Спорная поправка находится на стадии обсуждения.

В НПП "Атамекен" говорят, что сейчас примерно 50% мест в самолётах продают именно по невозвратным тарифам. Если новшество примут, у пассажиров не останется выбора – абсолютно всем придётся покупать авиабилеты с опцией возврата. При этом они станут дороже, а отечественные авиаперевозчики понесут большие убытки, уверены специалисты.

"Есть такое опасение, что в случае отмены невозвратного тарифа многие зарубежные авиакомпании, которые также осуществляют рейсы в Казахстан и из Казахстана, также будут пользоваться этими услугами невозвратных тарифов, а данный закон именно нашим компаниям запретит – и тогда наши авиакомпании станут неконкурентоспособными. У нас возникает вопрос: зачем вводить такую норму, которая ухудшит положение и авиакомпаниям, и потребителям в целом", - говорит эксперт департамента торговли НПП "Атамекен" Ербулат Шарафиев.

Экономисты считают, что положительные стороны у предлагаемой поправки тоже есть. Новшество защитит пассажиров от потери денег, а авиакомпании перепродадут билеты, которые им вернули по более высокой цене. Ведь чем ближе дата вылета, тем выше стоимость.

"Преимущества здесь прежде всего для потребителей, которые, в случае, если у них изменились обстоятельства, могут этот билет вернуть. Если у тебя нет опции возврата билета, то билет фактически сгорает вместе с твоими деньгами. Авиакомпании же тоже планируют, то есть им же тоже неинтересно и невыгодно лететь с полупустым бортом", - говорит финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

При этом в мире существует общепринятая практика, где наравне со стандартными тарифами применяют невозвратные. В нашу страну дешёвые билеты, которые нельзя вернуть, продают авиакомпании Германии, Турции, России и Узбекистана.