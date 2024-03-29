В Казахстане изменятся требования к претендентам на стипендию "Болашак"

Состоялось заседание Республиканского совета по поддержке молодежи при партии "AMANAT". На совещании обсуждена стратегия развития международной стипендии "Болашак" и грядущие нововведения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Нововведения будут направлены на повышение эффективности стипендии, и прозрачности приема документов и конкурсного отбора.

Вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова дала ряд разъяснений по новым пунктам Стратегии.

"Завершена работа по формированию списка приоритетных специальностей с учетом отраслевых и региональных запросов, краткосрочных и долгосрочных стратегии и планов развития, список находится на утверждении. Также рассматривается возможность введения групповых стажировок по запросам организации и предприятий, запуска постдокторантуры, увеличении сельских квот, выстроена системная работа по возращению средств от лиц, лишенных стипендии, ежемесячно возвращается в государственный бюджет около 160 млн тенге", - сказала она.

Председатель Правления "Центра международных программ" Алия Оспанова сообщила о проводимой работе Центра. Прием документов будет проводиться в течение всего года и стартует в конце апреля, пересматривается процесс конкурсного отбора в контексте автоматизации, с местными исполнительными органами прорабатывается вопрос по формированию заявки по теме научного исследования и организации кураторства обучающихся стипендиатов для эффективного решения проблем регионов и последующего трудоустройства.

С учетом поступающих запросов от стипендиатов вместе с ответственными государственными органами обсуждается пересмотр размера стипендии и норм расходов, которые не менялись с 2012 г.

"За короткий срок мы оцифровали процесс заключения договоров на стажировки. С 1 по 16 февраля на платформе TrustMe заключено 346 онлайн договоров, что значительно сократило ресурсы, затрачиваемых стипендиатами. В планах автоматизировать прием документов по научным стажировкам "500 ученых", совместно с МИДом и Посольствами оцифровать гарантийные письма, разработать онлайн-платформу и мобильное приложение для взаимодействия с претендентами и стипендиатами", - отметила Оспанова.