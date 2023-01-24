В Казахстане изменились правила содержания осужденных на гауптвахте

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Главным управлением военной полиции переработаны Правила внутреннего распорядка и содержания подозреваемых и обвиняемых на гауптвахте органов военной полиции Вооруженных сил РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны нашей республики.

Так, нормативный правовой акт определяет порядок внутреннего распорядка и содержания военнослужащих, в отношении которых избрана мера пресечения в виде "ареста".

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА" до 27 января текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14382699