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  • В Казахстане изменились правила содержания осужденных на гауптвахте
rbc.ru Сегодня, 15:46
191
Сегодня, 15:46
191
Фото: rbc.ru

В Казахстане изменились правила содержания осужденных на гауптвахте

Главным управлением военной полиции переработаны Правила внутреннего распорядка и содержания подозреваемых и обвиняемых на гауптвахте органов военной полиции Вооруженных сил РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны нашей республики.

Так, нормативный правовой акт определяет порядок внутреннего распорядка и содержания военнослужащих, в отношении которых избрана мера пресечения в виде "ареста".

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА" до 27 января текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14382699

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#гауптвахта #правила #арест
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:46
191
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