В Казахстане изменились правила проведения ЕНТ

Министр науки и высшего образования приказом от 28 февраля 2024 года внес изменения и дополнения в Правила проведения Единого национального тестирования и оказания государственных услуг "Выдача сертификата о сдаче Единого национального тестирования", передает BaigeNews.kz.

Так, изменилось количество тестовых вопросов по предметам:

по истории Казахстана - 20;

по математической грамотности - 10; (было 15)

по грамотности чтения (язык обучения) - 10; (было 15)

по первому профильному предмету - 40; (было 35)

по второму профильному предмету - 40. (было 35)

Для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с нарушениями зрения варианты тестовых заданий по предметам ЕНТ формируются без использования схем, таблиц, рисунков карт и графиков.

Лицам, имеющим сертификаты международных стандартизированных тестов SAT, ACT, IB, A-Level, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS необходимо внести данные и подать заявление в базу данных приема заявлений ЕНТ и загрузить копию сертификата (для обладателей сертификатов SAT, ACT, IB, A-Level), в сроки, с 1 по 30 апреля календарного года для бумажного формата ЕНТ и c 28 апреля по 14 мая (ранее было по 10 июня) календарного года для электронного формата ЕНТ.

Максимальное количество баллов для лиц, поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, составляет по ЕНТ 130 баллов. (было 125 баллов).

Изменены сроки приема документов для сдачи ЕНТ в электронном формате: с 14 декабря по 24 декабря (было с 20 декабря по 6 января) и с 15 февраля по 25 февраля (было с 20 февраля по 10 марта).

Уточнено, что к запрещенным предметам относятся фотоаппараты, любые средства сотовой связи, оснащенные функцией передачи информации (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт часы, смарт очки, фитнес-браслеты (трекеры), диктофон, наушники проводные, беспроводные, микронаушники, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, а также другие устройста обмена информацией, работающие в следующих стандартах: GSM (ДжиСиМ), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), VHF (ВиЭйчЭф), UHF (ЮЭйчЭф), Wi-Fi (Вай-фай), GPS (ДжиПиЭс), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект).